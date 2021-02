Samuele Astuti firma per la legge antifascista

Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti dichiara: «Ho firmato per la legge antifascista. Un atto doveroso che invito tutti a fare al più presto».

Una firma per la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo. Ad apporla, sabato scorso, nella sede del Partito Democratico di Malnate, è stato il consigliere regionale Astuti che la definisce un atto ora più che mai doveroso: «Firmare la proposta di legge – sottolinea Astuti – è un atto doveroso, anche a fronte dei tanti recenti fatti di cronaca che ci dimostrano che un problema c’è, è grave e va affrontato. Basti pensare ai consiglieri comunali di Cogoleto, nel genovese, che hanno fatto il saluto romano nel Giorno della Memoria, oppure agli insulti antisemiti che hanno costretto l’interruzione di una conferenza sulla Shoah in una scuola nel viterbese. Come dimostrato dal “Rapporto Italia 2020” dell’Eurispes, inoltre, è aumentata drasticamente la percentuale di persone che credono che la Shoah non sia mai avvenuta – dal 2,7% del 2004 al 15,6% del 2020 – e il che si aggiunge al fatto che un cittadino su cinque ritiene che Mussolini sia stato un ‘grande leader che ha commesso qualche errore’. Tutti campanelli d’allarme di cui non si può non preoccuparsi. Sono convinto che l’iniziativa in questione vada nella direzione giusta: una minore diffusione di materiale fascista e nazista è un buon deterrente alla circolazione dei messaggi di odio».

«Per questo – conclude il Consigliere – invito tutti coloro che ne hanno la possibilità a firmare la proposta di legge recandosi negli uffici destinati all’iniziativa nei Comuni».