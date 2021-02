Uyba in trasferta a Chieri: Busto Arsizio in cerca di rivincita

San Valentino in campo (domenica 14) per le ragazze della Unet E-work Busto Arsizio che scenderanno su taraflex del PalaFenera di Chieri per la sfida contro le padrone di casa della Reale Mutua Fenera dell’albizzatese Elena Perinelli. L’occasione di “vendicare” il 3-0 subito durante il girone di andata tra le mura della e-work Arena (inizio partita ore 17), unica gara persa dalle farfalle nel corso di questo 2021 che per il resto ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi biancorossi.

La compagine piemontese, guidata da coach Bregoli ha dimostrato di essere una formazione da non sottovalutare, che si è conquistata un ottimo quarto posto in classifica, capace di dare del filo da torcere anche alle squadre più blasonate. Chieri si presenterà con Bosio al palleggio, in diagonale con l’ex Grobelna, Zambelli e Mazzaro al centro, l’altra ex Villani e la varesina Perinelli (che è anche capitano) in banda. Chiude il gruppo delle titolari il libero Chiara De Bortoli.

Gennari e compagne arrivano all’appuntamento da fresche vincitrici della gara contro Casalmaggiore che ha aperto alla Uyba le porte della Final Four di Coppa Italia. E hanno tutte le intenzioni per proseguire la loro striscia vincente e per cercare di scalare altri posti in classifica, anche per preparare i quarti di Champions League nei quali dovranno sfidare le turche dell’Eczacibasi Istanbul come vi abbiamo raccontato in QUESTO articolo.

A presentare la partita, il libero Giulia Leonardi, che tiene alta la guardia contro una formazione sempre capace di esprimersi al meglio tra le mura amiche: «C’è voglia di rivincita perché quello 0-3 subito alla E-work Arena non ci è andato giù. Credo che sia stato un risultato un po’ bugiardo, perché tutti i set erano stati decisi da episodi nel finale. Da quel momento siamo cresciute tanto e andiamo a giocare questa partita con molta consapevolezza di ciò che siamo diventate e con l’intenzione di portare a casa la vittoria. Non sarà facile perché Chieri gioca bene e soprattutto in casa è difficile da battere, in un palazzetto particolare e complicato per chi non ci gioca tutti i giorni».

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet e-work Busto Arsizio Reale Mutua Fenera Chieri: 1 Alhassan, 3 Perinelli, 4 Bosio, 5 Frantti, 6 Mayer, 7 Gibertini, 8 Grobelna, 9 Villani, 10 De Bortoli (L), 11 Laak, 12 Mazzaro, 18 Zambelli, 21 Meijers. All. Bregoli.

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Arbitri: Zanussi e Sessolo.

Il programma (10a di ritorno)

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet E-Work Busto Arsizio; Banca Valsabbina Millenium Brescia – VBC èpiù Casalmaggiore; Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia; Saugella Monza – Delta Despar Trentino; Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo (domenica 14 febbraio, ore 18)

La classifica: Conegliano 63 (21-0); Novara 52 (18-3); Monza 42 (15-4); Chieri 38 (12-8); Scandicci 34 (11-8); Unet E-Work BUSTO ARSIZIO 31 (10-9); Cuneo 22 (9-11); Casalmaggiore (7-13), Firenze (7-14), Bergamo 20 (6-14); Trentino 18 (6-11); Perugia 14 (5-14); Brescia 10 (1-19).

* tra parentesi le partite vinte-perse