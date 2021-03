Traffico in tilt tra viale Borri e l’ospedale di Varese, si tenta di assorbire il gasolio versato da un camion

Durerà ancora tutta la giornata di oggi e fino a completo assorbimento del gasolio la chiusura del tratto di via Carnia transennato da ieri all’altezza della Scuola Anna Frank a causa di una perdita di idrocarburi da un camion.

Lo sversamento di gasolio si è rivelato più grave del previsto (si parla di 500 litri fuoriusciti dal veicolo, che aveva appena fatto il pieno) e dopo avere cercato per tutta la giornata di ieri di ripulirlo con le idropulitrici, i tecnici dell’ufficio strade e la polizia locale di Varese hanno scelto prima la via dell’assorbimento attraverso la sabbia, poi con resine assorbenti.

il punto dell’incidente, con l’importante sversamento di Gasolio: a 24 ore dall’accaduto, la puzza era ancora fortissima

«Si è trattata di una perdita molto importante su di un materiale poroso: non è stato sufficiente pulire la superficie, perchè concluse le prime operazioni il materiale assorbito è riaffiorato di nuovo. Nella serata di ieri è stata messa della sabbia sull’asfalto per tentare di assorbire l’eccesso, stamani si applicano resine assorbenti per catturare e neutralizzare il gasolio» ha spiegato il vicesindaco Daniele Zanzi.

Resta comunque il problema del traffico:«La chiusura della strada in quel punto riversa su viale Borri, e quindi su largo Flaiano e sulle vie intorno alla zona, tutti i veicoli che utilizzavano via Carnia proprio per evitare il grande viale di accesso alla città – Prosegue il vicesindaco – Invieremo più vigili possibile per cercare perlomeno di regolare il traffico, ma la priorità è liberarsi accuratamente della perdita. Ne va della sicurezza dei cittadini».

Traffico in via Flaiano dalle prime ore del mattino: a causarlo la chiusura di via Carnia

Saranno necessarie comunque diverse ore per cercare di assorbire l’idrocarburo: nel frattempo la strada è chiusa all’altezza di via Guicciardini per chi proviene dal centro e, per chi proviene da via Monte Generoso, all’altezza di via Majano.

Dopo i primi tentativi di deviazione effettuati ieri senza successo, anche per la linea C degli autobus urbani è stato necessario arrendersi al disagio: il capolinea del bus fino a che non verrà riaperto quel tratto di strada sarà all’altezza della Scuola Anna Frank, più precisamente nel primo spiazzo tra la scuola e la serra Nicora.

Il traffico circostante è stato particolarmente intenso soprattutto nelle prime ore della mattina: questa deviazione ha infatti causato code su tutto il viale Borri, la zona dell’ospedale di Circolo, via Gasparotto, largo Flaiano. E, per effetto del traffico in largo Flaiano, si sono registrati anche rallentamenti in via del Nifontano e nella zona di Bosto.

Un incidente come questo mostra quanto via Carnia al momento sia uno sfogo fondamentale al traffico dell’intera parte Est della città, che senza l’aiuto di questa lunga via converge sul blocco Borri-Flaiano-Gasparotto. Una questione che è, evidentemente a ragione, tema di dibattito politico da decenni ed è ora interessato dai più importanti progetti della città che riguardano cantieri stradali.