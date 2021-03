Anziano di Malnate convocato per il vaccino a Cremona

Sono in arrivo gli appuntamenti annunciati dal direttore del Welfare regionale Giovanni Pavesi agli ultraottantenni in attesa del vaccino. Il sistema gestito da Aria, la società incaricata da Regione per ila raccolta delle adesioni e l’assegnazione degli appuntamenti, evidenzia ancora alcune criticità.

Questa mattina ci scrive una figlia: « Mi è arrivato il messaggio per portare mio papà per la vaccinazione anti covid… Peccato che gli hanno dato l’appuntamento a Cremona…. Si deve presentare il 22 marzo alle 8.35….»

A nulla è valsa la chiamata al numero verde di Regione che, di fatto, non ha alcuna possibilità di intervenire sulla gestione delle agende.

Dopo i casi di varesini inviati all’ospedale di Menaggio per una questione di “codici postali cambiati” come aveva spiegato in una nota Aria, ora da Malnate il signore ultraottantenne dovrà recarsi sino a Cremona. Per essere presente all’appello alle 8.35 a che ora dovrà partire?

Si spera in un intervento che possa modificare l’appuntamento per renderlo più realizzabile. A questo punto sarebbe meglio Maneggio….

Nell’ultima audizione in Commissione sanità, il dg Giovanni pavesi aveva assicurato che le criticità del portale di Aria erano risolte: forse non tutte.