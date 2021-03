Appiano-Mastini, secondo round: i gialloneri cercano il punto del 2-0

La prima è stata una battaglia lunga, equilibrata e soprattutto vinta. E con il punto del vantaggio in tasca i Mastini possono scendere in pista ad Appiano senza la forte pressione che di solito accompagna chi gioca la gara1 in casa: questa sera – giovedì 18 marzo alle 20,30 – la squadra di Devèze sfiderà di nuovo gli Eppan Pirates, questa volta in Alto Adige, nel tentativo di tingere di giallonero la serie dei quarti di finale. (foto T. Munerato/Mastini)

Non sarà facile, ovviamente, perché la giovane banda di Lefevbre proverà immediatamente a pareggiare i conti sul ghiaccio di casa, ma per il Varese l’occasione è davvero interessante. Portarsi sul 2-0 vorrebbe dire avere tre match-ball per accedere alla semifinale di Italian Hockey League, probabilmente contro il Merano il quale non ha comunque avuto vita facile con l’Alleghe nel primo confronto della serie. Il primo match è stato comunque equilibrato su tutti e quattro i campi, con il Bressanone che ha vinto a Caldaro all’overtime e con l’Unterland che ha avuto bisogno dei rigori per piegare il Fiemme.

Per tornare felici dalla “Strada del vino”, i gialloneri dovranno confermare l’ottima impressione destata in superiorità numerica in occasione di gara 1 ma anche evitare quelle sbavature, specie in uscita dal terzo difensivo, che hanno permesso ai Pirati di rimanere aggrappati alla partita a Casate. Vanetti e compagni dovranno inoltre mantenersi attenti a livello disciplinare e fare leva sulla maggiore esperienza rispetto ai più rapidi ma meno scafati altoatesini.

Che sia un impegno molto duro, comunque, è cosa chiara a tutto l’ambiente giallonero. Da valutare anche con precisione la formazione dei Mastini visto che, per ragioni lavorative, qualche giocatore potrebbe rispondere all’ultimo momento alla convocazione.

La partita sarà trasmessa come di consueto da Radio Village ma è anche disponibile sul canale Youtube dell’HC Eppan. Il primo ingaggio è previsto alle 20,30 con i fischietti affidati ai signori Cassol e De Col, coadiuvati da Fecchio e Wiest.