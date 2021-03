Assoespressi sulla vertenza Amazon: “Riprendere responsabilmente la discussione”

Assoespressi, la prima associazione nazionale datoriale che raggruppa le aziende specializzate nell’attività di distribuzione dell’ultimo miglio e che operano per l’ e-commerce, ha espresso “il proprio stupore e disappunto per questa decisione considerata non giustificata dall’andamento delle discussioni che si sono finora tenute sia a livello nazionale che sul territorio” alle sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, che hanno indetto per il 22 marzo uno sciopero di 24 ore del personale dell’intera filiera Amazon.

In una nota dell’associazione aderente a Confetra si legge che “Assoespressi ha condiviso con le organizzazioni sindacali le rispettive piattaforme e non sono stati riscontrati punti di indisponibilità al dialogo e al confronto tali da giustificare una decisione che naturalmente l’associazione rispetta, ma non comprende sia nel merito sia nel metodo”.

“Le tematiche oggetto di confronto sono importanti, alcune totalmente innovative e crediamo che ci sia bisogno di reciproca comprensione per trovare il giusto equilibrio tra esigenze non contrapposte ma sicuramente da bilanciare- hanno dichiarato alle agenzie il presidente di Assoespressi Bernardo Cammarata e il segretario generale Giuseppe Occidente-. Crediamo che iniziare un percorso così complesso e importante con una rottura improvvisa e drastica non sia il modo migliore per favorire un’eventuale prosecuzione del confronto. Abbiamo pertanto invitato le organizzazioni sindacali a rivedere la decisione di proclamare uno sciopero nazionale per il prossimo 22 marzo e abbiamo rinnovato loro l’invito a riprendere responsabilmente la discussione, confermando la nostra disponibilità a un incontro che auspichiamo possa avvenire in un clima di maggior distensione”.

