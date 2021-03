I bambini della scuolina e la Palude Brabbia

“Far conoscere ai bambini il mondo della natura dovrebbe essere considerato uno degli eventi più importanti delle loro vite”, scriveva Thomas Berry. La citazione riporta immediatamente all’agito del gruppo di lavoro della scuolina Ugo Bassi di Inarzo che da anni incarna il progetto 0-6 accogliendo bambini e bambine dai sei mesi di età e accompagnandoli sino all’ingresso alla scuola primaria.

La scuolina si trova al limitare dell’Oasi Lipu e della palude Brabbia e si fa promotrice di un dialogo quasi quotidiano con il territorio locale, soprattutto con la palude. “Siamo fermamente convinti che la natura che ci circonda sia un potente educatore, un valido alleato, equo, sempre disponibile, fruibile a tutti e in ogni momento, in ogni stagione”, affermano gli educatori dell’asilo di Inarzo. Qui la natura affianca le bambine e i bambini nella progettazione, nella ricerca e nel percorso di crescita.

Una realtà tanto ricca di spunti e di diverse esperienze educative immerse nella natura della Palude Brabbia cui la prestigiosa rivista Bambini, fondata più di 35 anni fa da Loris Malaguzzi (pedagogista punto di riferimento del metodo Reggio Children, cui pure si ispira la scuolina), ha dedicato un lungo articolo in cui si descrive come una passeggiata può diventare luogo di apprendimento.

“Abbiamo potuto, non con poca emozione, rendere più visibile il nostro modo di fare scuola e di come intendiamo il bambino competente – raccontano gli educatori – Grati di questa possibilità, continuiamo a costruire luoghi di apprendimento: nel nostro cantiere-scuolina siamo sempre pronti a nuove sfide “riscaldanti”… dove le bambine e i bambini sono al centro dei nostri progetti”.

