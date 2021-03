Bambini in zona arancione rinforzato

Questi giorni in arancione rinforzato decisi dell’ultima ordinanza di Regione Lombardia impone alle famiglie con bambini restrizioni più rigide rispetto alla zona rossa in vigore lo scorso autunno, e non solo con riferimento alla vita scolastica, ma anche per il divieto di utilizzare le aree gioco e far visita agli amichetti.

Di seguito le regole in vigore da venerdì 5 marzo per i bambini.

Scuole

Età 0-3: attività in presenza per nidi, micro nidi, sezioni primavera, ludoteche e in generale per i “servizi educativi per l’infanzia” > Per saperne di più

Età 3-6 anni: le scuole dell’infanzia saranno chiuse a partire da venerdì 5 marzo.

Dai 6 anni in su: la didattica in presenza è sospesa in tutte le istituzioni scolastiche primarie (anche se nell’ultima settimana sono diminuiti gli studenti delle elementari in quarantena) e secondarie di primo grado e secondo grado, e nei centri di formazione tecnici e professionali.

In presenza rimangono solo le attività di laboratorio e, se ritenuto necessario ai fini della relazione educativa e dell’inclusione, l’attività didattica per alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Chiuse aree gioco e parchi

Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità

Niente visite agli amichetti

Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate da amici e parenti, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.