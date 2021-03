Calcinacci dal cavalcavia di Sesto Calende: partiti i lavori

Sono cominciati nella mattinata di mercoledì 31 marzo i lavori al cavalcavia Marchetti a Sesto Calende. Le operazioni di passivazioni serviranno a risolvere il problema della caduta di calcinacci che si è verificato alcuni giorni fa.

Secondo quanto emerso dai controlli, la caduta dei calcinacci è dovuta alla presenza di barre di ferro esposte e arrugginite. I lavori di sistemazione interesseranno tutta la lunghezza del cavalcavia, ma verrà data priorità al tratto situato sopra l’ingresso della scuola secondaria Bassetti.

«Abbiamo chiesto all’impresa incaricata – afferma il vicesindaco di Sesto Calende Edoardo Favaron – di completare il prima possibile le operazioni di passivazione di fronte alle scuole, in modo da garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza degli studenti, che martedì 6 aprile ritorneranno in aula».

Nel tratto di strada sotto il cavalcavia è stato indetto con un’ordinanza il divieto di sosta e vietato il transito dei pedoni fino al termine di lavori per ragioni di sicurezza.