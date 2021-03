Caso Coop, la Lega rieplica a Bac: “Le risposte sono state date in maniera puntuale”

La Lega di Busto Arsizio, visto il comunicato di Busto al Centro in cui si lamentano reticenze nelle risposte alla loro interrogazione sul caso Coop, osserva che «da parte della vicesindaca Maffioli è stato puntualmente risposto a quanto richiesto, in forma peraltro generica e confusa».

Precisamente il segretario cittadino Francesco Speroni spiega: «Alla richiesta “sui contenuti delle pretese Coop” si è risposto che le stesse sono di 5.500.000 euro; alla richiesta di “quali azioni siano state messe in atto a difesa del comune” si è risposto che l’amministrazione si è costituita in giudizio ed ha chiamato in causa l’assicurazione».

E prosegue: «Su domanda degli interroganti, non contenuta nell’interrogazione, ma formulata in corso di discussione, sono stati poi indicati il nome del legale che affianca l’avvocatura comunale e quello dell’assicurazione».

Infine conclude: «Nell’interrogazione non sono presenti richieste circa l’impatto della causa sul bilancio comunale, sulla tenuta di coperture assicurative o sulle previsioni circa le responsabilità personali. Pertanto è pretestuoso affermare che la risposta è stata reticente, mentre in realtà erano i quesiti ad essere poco incisivi».