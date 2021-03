Dai vigili del fuoco 500 kg di alimenti alla mensa di via Bernardino Luini di Varese

L’Associazione dei Vigili del Fuoco in Congedo della Provincia di Varese, L’Associazione dei Vigili del Fuoco “Progetto Africa” ed il personale del Comando Provinciale di Varese nella giornata di oggi hanno consegnato 500 kg di alimenti per il progetto “Porte Aperte” alla mensa di Via Bernardino Luini di Varese.

La mensa gestita dalle “Suore della Riparazione” fornisce quotidianamente centinaia di pasti ai meno abbienti. I beni in parte acquistati dalle associazioni e in parte donati da una nota catena di supermercati della zona, sono stati consegnati e serviranno al confezionamento di pasti caldi per tutti i bisognosi.

Il personale dei vigili del fuoco operativo e in quiescenza è da sempre sensibile alle esigenze del territorio e si prodiga per aiutare il prossimo come spiega il Capo Squadra Fortunato Denti, gli fa eco il Capo Reparto in pensione Selle Antonio che spiega come malgrado raggiunti i limiti operativi per l’età anagrafica, questo non fermi la voglia di prodigarsi a favore di chi ha bisogno, insomma si resta “pompieri” per tutta la vita, un credo che ti accompagna per sempre.