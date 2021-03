Nuovo furto di computer alla scuola media Righi-Salvemini

Ladri in azione alla secondaria di primo grado Righi-Salvemini, a Varese, in centro città. Di Nuovo, dopo il furto di fine ottobre, quando dalla scuola erano stati sottratti 20 portatili destinati alla didattica a distanza.

Ancora una volta il bottino sono stati i computer, fissi e portatili, assieme ad altro materiale tecnologico conservato nell’aula di informatica e in sala docenti. Coinvolta nella dinamica anche la primaria Mazzini, adiacente alla media.

Un brutto colpo per la scuola che si trova nuovamente con tutti gli studenti in didattica a distanza.

Il furto è stato scoperto nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, attorno alle 7.30 del mattino. Immediatamente avvertita dell’accaduto la dirigente dell’Istituto Comprensivo Varese 1, Luisa Oprandi, ha chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine per un sopralluogo e relativa denuncia.