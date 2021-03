Lite in piazza fra giovanissimi a Luino

Alcuni di Luino, altri di paesi vicini, pochi minuti di schiaffi e calci, quanto basta per attirare l’attenzione e immortalare il momento in qualche video. E poi via, di corsa.

Tutto sotto gli occhi attoniti di inconsapevoli testimoni che hanno assistito alla scena.

È successo nel pomeriggio di sabato a Luino nella centralissima piazza Libertà, dove c’è l’imbarcadero.

Le persone coinvolte in quella che sembra un principio di rissa erano in tutto una ventina, tutti ragazzi, alcuni della cittadina lacustre, altri provenienti da fuori che si sono affrontati a mani nude anche in mezzo alla strada, per poi svanire dopo le prime auto che stavano in quel momento impegnando la strada e che li hanno dispersi a colpi di clacson.

Quella di sabato pomeriggio è stata però solo la punta dell’iceberg di una giornata partita male: già nella tarda mattinata, sempre a Luino e sempre nei dintorni dell’imbarcadero si era verificato un altro litigio che ha visto coinvolti ragazzini di alcune classi delle scuole superiori della città con l’intrusione di alcuni elementi esterni.

Non è escluso che i due fatti siano collegati tra loro.

Ora le immagini delle telecamere della zona sono al vaglio delle forze dell’ordine.