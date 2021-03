L’opera di Ravo all’Ospedale di Varese, dal primo tratto al murales concluso

Dalla sagoma in bianco tracciata sulla parete, al grande murales concluso che lascia a bocca aperta e in qualche modo consola chi ci passa davanti. L’opera di Ravo, Andrea Ravo Mattoni, appena terminata all’ingresso dell’Ospedale di Varese incanta non solo per la sua bellezza e capacità di adattare straordinariamente i capolavori della storia dell’arte ai contesti urbani in cui vengono riprodotti ma anche per la possibilità di seguire questo artista contemporaneo mentre realizza i suoi lavori.

Anche il suo “work in progress” è qualcosa di altrettanto affascinante.

Nella gallery allegata a cura dei lettori Gero Rinaldo e Filomena Maddalena è possibile rivedere tutte le fasi che hanno portato alla realizzazione di questo grande murales dedicato alla cura, dalla prima traccia sull’enorme parete vuota al risultato finale.