A Mercallo si discute ancora sul progetto della piazza

Le opposizioni di Mercallo tornano su una questione annosa, ma che di recente ha visto alcune novità. Il Tar della Lombardia ha annullato la delibera del consiglio comunale che mirava alla risoluzione della convenzione di lottizzazione e del contratto di compravendita del terreno situato in piazza Croce (in centro paese) accogliendo il ricorso della ditta proprietaria del terreno.

Il contratto siglato nel 2011, prevedeva l’acquisto del terreno da parte del Comune, per farne una piazza pubblica, e il trasferimento della ditta in un’altra area fuori dal centro abitato, tra via Gerbiasco e via Besozzo (SS69). La nuova amministrazione con una delibera ha però predisposto la risoluzione dei rapporti e chiesto all’azienda la restituzione della prima rata da 60.000 euro. Il Tar ha però accolto il ricorso proposto dalla ditta, annullando la delibera e quindi la risoluzione del contratto, oltre a condannare il Comune alla copertura delle spese legali.

«Conveniva – commentano i consiglieri di opposizione – dare attuazione al contratto con la ditta ed utilizzare questi soldi per completare l’acquisto dell’area e alla sua sistemazione. Il Comune avrebbe dovuto perseguire la logica di accordo con il privato consentendo la dislocazione dell’area e realizzare un progetto, anche diverso da quello pensato nel 2011, che avrebbe potuto dare ai mercallesi un’importante area al centro del paese».

«Oltre ai ritardi nell’avvio dei lavori da parte dell’azienda – spiega però il sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo -, la decisione di risoluzione del contratto è dovuta al fatto che l’accordo stipulato dall’amministrazione precedente era troppo oneroso, senza contare che prima della firma non era stata fatta neppure una perizia del terreno. Siamo comunque in attesa del parere del tribunale di Varese».