Voglia di natura, storie e creatività per i bambini nel weekend

Sarà soleggiato questo secondo weekend di marzo, l’ideale per delle passeggiate in famiglia (avendo sempre cura di evitare i luoghi più frequentati per prevenire assembramenti), ma solo all’interno del proprio comune e non diretti ai parchi gioco che rimangono chiusi.

Per chi avesse voglia di natura ci sono poi anche giochi e laboratori da condividere insieme, genitori e figli, promossi da parchi e aree protette del varesotto, mentre dal web arrivano sfide storie e letture per evadere un po’.

GIOCHI E LABORATORI

Lomazzo: la cooperativa Koiné propone il quiz online “Di casa in casa”, un gioco a premi, alla scoperta a premi su boschi, stagni, campi agricoli, prati e altri ecosistemi dell’area protetta > Come partecipare

Inarzo: l’Oasi Lipu della Palude Brabbia propone ai bambini dai 7 ai 12 anni il laboratorio online “Piume e pennelli” per il pomeriggio di sabato 13 marzo, alla scoperta di aneddoti caratteristiche e curiosità di alcuni dei più celebri volatili della riserva, cui dare vita con gli acquarelli > Leggi di più

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

STORIE

Marchirolo: Strizza l’occhio alla festa del papà del prossimo 19 marzo la lettura per bambini fino ai 3 anni dell’albo illustrato “Papà Gambalunga” in programma per la mattina di sabato 13 marzo promossa dalla Biblioteca civica con Nati per Leggere e Sistema bibliotecario Valli dei mulini > Leggi qui

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ci porta “A spasso con Paul Klee”. Una nuova favola originale, scritta da lei, e illustrata, come le altre, dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana strizza l’occhio alla prossima, casalinga, Festa del papà, consigliando ai più piccoli un illustrato da leggere insieme tra mille coccole e ai più grandi un’avventura fatta di evasione in un mondo in lockdown > Scopri di più

Si legge perché… i libri sono casse di tesori: cosa si cerca e soprattutto cosa si trova un libro. La narratrice Betty Colombo dedica alla passione per la lettura una rubrica fatta di spunti, aneddoti e suggestioni per grandi e piccini > Guarda

FOTOGRAFIA

Varese e provincia: sono almeno quattro i progetti di #citizenscience in corso e cui possono partecipare anche i #bambini, straordinari osservatori di natura. Basta armarli di un dispositivo per fotografare. Cosa? Farfalle, Scoiattoli, Tracce di ungulati, Uccelli > Tutte le iniziative

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPA’

Per tutti: tra cene d’asporto, concerti e storie Instagram ecco tutte le proposte del fine settimana > Cosa fare nel weekend