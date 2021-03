Il sole bacia il weekend tra una cena d’asporto e racconti su Instagram

Torna la cena solidale della Croce Rossa di Varese da gustare davanti a centinaia di visite guidate online realizzate dagli studenti sui canali IGTV delle Delegazioni FAI. Poi concerti in streaming e l’arte di Van Gogh in diretta Facebook

VARESE – E’ dedicata al primo sindaco di Varese dopo la liberazione il ciclo di incontri per il centenario del PCI. A 100 anni dalla nascita del Pci, quattro incontri a Varese sulla sua storia e i suoi protagonisti. Tra i primi relatori Rocco Cordì, Enzo Laforgia, Fausto Bonoldi – Leggi l’articolo

VARESE – Sos emergenza climatica: i Giovani Pensatori dell’Insubria incontrano gli amministratori locali. «Sostenibilità ambientale fra teoria e prassi»: una fitta giornata di studio in programma venerdì 12 marzo dalle ore 11 alle 13 a distanza – Leggi l’articolo

VEDANO OLONA – Incontri online con “Vedano in transizione” per costruire insieme un futuro migliore. Venerdì 12 marzo il primo di una serie di incontri dedicati ad una riflessione sul futuro che possiamo costruire per andare oltre la difficile situazione attuale – Leggi l’articolo

VARESE – Torna la “cena d’asporto” della Croce Rossa di Varese: questa volta trippa e pasta e fagioli. Una nuova iniziativa prevista per sabato 13 marzo – Leggi l’articolo

MUSICA – Il Concerto di Primavera in streaming con Musikademia dal teatro Sociale di Busto Arsizio. Appuntamenti sui canali YouTube e Facebook venerdì 12 e 19 marzo. In tempo di pandemia è necessario trovare vie alternative per la fruizione culturale – Leggi l’articolo

CASSANO VALCUVIA – Gli attori raccontano il lockdown, su Youtube il progetto del Teatro Periferico. Da mezzanotte sarà possibile vedere il film realizzato da 21 attori coinvolti dalla residenza teatrale di Cassano Valcuvia. Un lavoro dedicato al racconto del confinamento – Leggi l’articolo

VARESE – “Filmhub on demand”: funziona il cineforum online dedicato ai ragazzi. Sabato 13 il quinto appuntamento, con il film d’animazione “La Tartaruga rossa”. La serata di dibattito organizzata con la collaborazione di Refugees Welcome – Leggi l’articolo

GALLARATE – La vita e l’opera di Van Gogh in diretta Facebook. Proseguono gli incontri organizzati dal Museo Maga, domenica appuntamento con l’artista olandese – Leggi l’articolo

VARESE – La scultura di Kyoji Nagatani a Punto sull’Arte. La Galleria varesina rende omaggio all’artista giapponese con una mostra retrospettiva che ripercorre la sua ricerca dai primi anni fino ai giorni nostri – Leggi l’articolo

MILANO – Incontro sul Seicento con il Poldi Pezzoli. Prosegue il ciclo di incontri del Museo milanese. Prossimo appuntamento sabato 13 marzo alle 10.30 – Leggi l’articolo

LOMBARDIA – Giornate Fai per le scuole, luoghi raccontati su Instagram dagli studenti. Le Giornate Fai per la Scuola quest’anno si terranno in versione digitale: gli studenti hanno realizzato delle visite guidate virtuali. Fino a sabato 13 marzo – Leggi l’articolo

ISPRA – Alla scoperta del lago Maggiore con Filippa Lagerback. La popolare conduttrice mostra le bellezze del lago Maggiore a iniziare dalla passeggiata dell’amore di Ispra – Leggi l’articolo

CAMMINI – La Via Francisca del Lucomagno e VareseNews camminano insieme. Dal 2015 il giornale racconta e promuove lo sviluppo del cammino che ha portato Varese nella rete europea degli antichi percorsi pellegrini – Leggi l’articolo

VALSUSA – Online la visita virtuale alla Sacra di San Michele. Nell’attesa di un’apertura stabile e duratura, sarà possibile visitare virtualmente l’Abbazia di San Michele della Chiusa attraverso il sito ufficiale

TERZO EPISODIO – Dimenticare la pandemia sarebbe il rischio più grande. Il terzo episodio di Kronos e Kairòs, la serie di podcast di Varesenews sulla pandemia, affronta il tema della memoria. Un racconto corale con tanti protagonisti: insegnanti, studenti, volontari, giovani donne, il Papa – Leggi l’articolo

SECONDO EPISODIO – Kronos e Kairòs: in autunno Varese è travolta dal virus. La seconda puntata del nostro viaggio nella memoria del 2020 ci porta nelle corsie degli ospedali in autunno, quando le due aziende si trovano a dover ricoverare a un ritmo impensabile – Leggi l’articolo

PRIMO EPISODIO – Un anno di Covid: in Lombardia oltre 576.000 contagi e 28.000 morti. Da un anno si parla solo di un virus che ha stravolto la vita di tutto il mondo. Varesenews ripercorre questi difficili mesi con le voci dei protagonisti nel podcast: “Kairos e Kairòs: storie di una pandemia” – Leggi l’articolo

