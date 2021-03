Nessun maltrattamento alla scuola primaria, assolta maestra della Valcuvia

«Sensibile e amata».

È questo il contenuto delle lettere che ieri, giovedì, sono state lette nell’ultimo atto del processo di primo grado che ha assolto “perché il fatto non sussiste“ un’insegnante della Valcuvia di 65 anni accusata di aver maltrattato alcuni suoi giovanissimi studenti di prima elementare nell’anno scolastico 2018/2019.

La donna era stata al centro di attività investigativa sfociata poi nel rito immediato dopo che un genitore aveva presentato un esposto alla magistratura.

Le indagini – focalizzate in tutto su quattro bimbi del 2012 su una classe di 23 della primaria – non hanno previsto attività tecnica da parte delle forze dell’ordine e neppure l’incidente probatorio in ambiente protetto dove raccogliere con debite cure racconti e ricostruzioni dei piccoli.

Questo sul piano procedurale, che ha fruttato all’insegnante l’assoluzione nell’ultima udienza dello scorso 18 marzo dinanzi al giudice monocratico. «Poi viene la parte emotiva della vicenda, che ha visto al centro di sospetti una donna che ha vantato esperienza decennale di insegnamento e considerata una professionista stimata, tanto da affidarle classi anche con bimbi problematici», ha spiegato l’avvocato difensore Alberto Zanzi.

«L’insegnante ha passato due anni terribili», conclude il legale, «ma ha pure ricevuto numerose lettere di sostegno e solidarietà da parte di molti genitori di suoi alunni». Proprio come quella letta ieri in udienza a Varese.