Neve a marzo, a Varese succede in media una volta ogni tre anni

Poche certezze rimangono, in questo presente così in movimento, e una delle poche riguarda l’aggettivo pazzerello da abbinare al mese di marzo, che fin dalle elementari veniva raccontato così.

E la conferma è la neve scesa oggi: una piccola tormenta in alcune zone della provincia, mentre in altre solo una presenza discreta di qualche fiocco, altrove invece nulla.

Neve di marzo che non rimarrà a lungo a terra sebbene dal Centro Geofisico Prealpino parlano di 5 centimetri su Varese e di qualcosa in più nella valli e sulle vette.

Un particolare su questi fenomeni riguarda la statistica: in media a Varese nevica un marzo su tre.

«Era previsto qualche fiocco per questa mattina, ma non con l’intensità a cui abbiamo assistito in alcune zone della provincia», spiega Paolo Valisa dall’Osservatorio.

La perturbazione si sposterà ora verso est nella zona delle Orobie e qui nel Varesotto rimarranno schiarite irregolari e al massimo instabilità sui rilievi con un lento progredire delle temperature massime: per oggi sono previsti 8 gradi, che presto arriveranno a 10.

«Ma attenzione all’aria fredda, che persisterà nel corso del fine settimana e soprattutto nelle ore del mattino con gelate tardive all’alba e temperature che scenderanno anche sotto zero nelle brughiere».

Un posto dove la neve rimarrà per più giorni sarà sui rilievi montani almeno fino a martedì: lo zero termico è a 1000 metri mentre sono previsti – 8 ai 2000.