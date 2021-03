Varese si sveglia sotto la neve

Era previsto nevischio, soprattutto al mattino. E infatti la neve torna a fare capolino sul Varesotto, anche in maniera piuttosto intensa fin dalle prime ore del mattino.

Galleria fotografica Nevicata 19 marzo 2021 4 di 6

Nevica da poco passate le 5 su Varese, le valli del nord e a tratti anche in altri punti della provincia (nella foto, la rotatoria di Valganna attorno alle 6.45).

VIABILITA’

Non vi sono problemi alla circolazione stradale come fa sapere la Polstrada di Varese.

Attorno alle 7.30 società autostrade fa sapere della presenza di nevischio fra Como Grandate e Chiasso sulla A-9, fra Gallarate e Varese sulla A-8 e tra bivio/diramazione A8-A26 Mi-Va e Castelletto Ticino.

TRENI

Anche le principali linee ferroviarie sembrano non avere problemi legati ai fiocchi: qualche ritardo sulla Domodossola-Gallarate e sulla Saronno-Seregno ma per questioni tecniche dei convogli e non dettate dalle condizioni atmosferiche.

Sulla Varese-Treviglio il treno 24519 è in ritardo di 12 minuti per esigenze di circolazione

METEO

Per il Centro Geofisico Prealpino oggi è prevista “nuvolosità irregolare spesso estesa. A tratti nevischio più probabile al mattino. Sensibile abbassamento delle temperature con massime raramente sopra i 10°C“. Domani, sabato, migliora: “Passaggi nuvolosi estesi e poco soleggiato. Asciutto su tutta la regione. Temperature in aumento durante il giorno. Ancora freddo la notte e all’alba con temperature spesso sotto zero”.