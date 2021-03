Il Pd spegne la luce sul black out della Giunta Fontana

Il Partito Democratico della città di Varese invita a partecipare da casa ad una curiosa azione di protesta: due minuti di black-out elettrico, dalle 20 alle 20.02 di venerdì 26 marzo 2021.



«Il black-out è quello di Fontana, perché la Giunta regionale degli incapaci brancola nel buio e ha spento ogni speranza dei lombardi in una amministrazione dell’emergenza sanitaria più efficiente» spiega la nota del partito.

La Lombardia, infatti: «E’ la prima regione italiana per numero di vittime e contagiati, mentre è agli ultimi posti per vaccinazioni. Beffa ulteriore, la Provincia di Varese è all’ultimo posto per vaccinazioni tra le province lombarde – continua la nota – La Regione a trazione leghista ha prodotto un fallimento nella gestione della pandemia, e ciò nonostante il grande impegno e professionalità di tutti gli operatori sanitari. Non basta aver cambiato direttori sanitari, assessori alla sanità, nominato un commissario per l’emergenza e commissariato l’Agenzia regionale ARIA (costata 22 milioni di Euro!), l’incapacità evidentemente sta alla radice».

«Dopo un intero anno drammatico per l’intera comunità, con troppi morti e con pesanti conseguenze sulla

vita di tutti, la situazione rischia di peggiorare ancora, in un caos senza fine che la nostra terra non merita – conclude la nota – Vogliamo rispetto e sicurezza per tutti i cittadini, a partire dagli anziani e dalle persone più a rischio».