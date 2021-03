E’ partito il “Tavolo di Lavoro per il Clima“ del Comune di Luino

Nella serata del 5 marzo, l’assessore all’Ambiente Fabio Sai e la collega alle Politiche sociali, giovanili e della famiglia, Elena Brocchieri, hanno convocato il primo incontro del Tavolo di Lavoro per il Clima come richiesto dalla Dichiarazione di Emergenza Climatica presentata dai giovani della Comunità Operosa.

Un tavolo che ha lo scopo di preparare un piano di azioni e buone pratiche volte alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra nel nostro territorio seguendo una ben definita strategia climatica per il Verbano.

All’incontro hanno partecipato quindici persone, come singoli cittadini o in rappresentanza di molte realtà del territorio come la Comunità Operosa, Fridays for Future Luino, Banca del Tempo, Legambiente, Slow food, GIM-Terredilago, l’Associazione Pescatori Alto Verbano e il Liceo Scientifico Sereni.

Grande è stata anche la partecipazione dei giovani: “Il loro ruolo è essenziale per garantire che il cambiamento climatico non crei condizioni di vita insopportabili sul nostro pianeta e che il corretto rapporto tra uomo e ambiente venga ripristinato nei prossimi decenni”, è questa una delle prime considerazioni che emerge.

Si è poi eletto il Presidente del Tavolo nella persona di Sofia Focarete ed il Vice-Presidente nella persona di Ilaria Notari. Gli incontri si svolgeranno con cadenza bisettimanale e verrà studiata una efficace comunicazione con i cittadini. Si è definita un’agenda dei prossimi incontri in modo da pianificare il lavoro del tavolo fino all’estate.

Il Tavolo lavorerà con una visione molto ampia nel tempo abbracciando un arco temporale relativo al decennio 2020-2030; tutti i partecipanti hanno chiesto al Comune di Luino di assumere un ruolo di guida nel territorio, di diventare un riferimento per le politiche climatiche della zona.

Un’esperienza unica nel suo genere: è la prima volta che viene istituito un Tavolo di Lavoro sul Clima che unisce cittadini, associazioni e Pubblica Amministrazione; che ha lo scopo di diventare un luogo di co-progettazione in grado di definire le priorità per l’Amministrazione e per i cittadini sulle grandi questioni climatiche. Un Tavolo di Lavoro che segna, quindi, una innovativa svolta nell’affrontare il problema climatico. “È da molto tempo che gli scienziati parlano dei disastri che verranno e per questo tante piccole associazioni si sono date da fare per sensibilizzare la popolazione, con scarsi risultati. Ora è tempo di agire, ed è proprio questo che sarà il nostro compito, il compito del Tavolo di Lavoro per il Clima.”