Pro Patria volley, vittoria convincente sulla R&S Mozzate

Netta vittoria per la Pro Patria Scaduto DPA ai danni della R&S Mozzate nel campionato di Serie C maschile di pallavolo. La formazione di Busto Arsizio ha vinto con un rotondo 3-0 ai danni della squadra comasca, conquistando così il secondo successo del torneo. I tigrotti tornano quindi a ruggire all’interno della palestra di casa e battono Mozzate che si è dimostrato avversario combattivo ma penalizzato dall’elevato numero di errori commessi soprattutto nei momenti cruciali della gara.

I dati degli scout indicano una prevalenza dei bustocchi su quasi tutti i fondamentali: la ricezione dei bianco blu è positiva al 62% contro il 40% di R&S (perfetta 42% contro 9%) con Monti (L1) di casa che personalmente ottiene 68% e 42%.

In attacco la positività di squadra di Busto è al 51% mentre Mozzate si ferma al 45%. Dai 9 metri i ragazzi di Volpicella segnano 6 ace con altrettanti errori, R&S totalizza 2 punti all’attivo contro 11 battute sbagliate. Solo a muro gli ospiti prevalgono 7 a 5 (da notare che i 5 muri bustocchi sono tutti da attribuire a un super-Ferrazzo). I due palleggiatori (Giannotti e Tescaro) terminano in parità con 5 punti a testa la speciale classifica dei “punti di seconda”.

La cronaca della partita vede nel primo set le due squadre viaggiare in sostanziale parità sino a quota 6, a quel punto Busto inizia a distanziare i ragazzi di Massari e il risultato passa velocemente a 11-7. Cimmino (miglior realizzatore della serata) con un ace scrive 14-9. Mozzate si disunisce e commette qualche errore di troppo. Busto ne approfitta e il vantaggio aumenta (17-11). De Pedrini e Palianti cercano di ricucire ma i tigrotti rispondono con un primo tempo di Ceccaroni e un muro di Ferrazzo e il tabellone indica 21-14. Busto rallenta il ritmo e R&S torna farsi sotto (22-18) ma il set è segnato: i tigrotti guadagnano 5 set ball (24-19) Salviato ne annulla 2 ma l’errore di Trovò chiude la prima frazione di gioco (25-21).

Si torna in campo e questa volta l’equilibrio, con cambio palla quasi del tutto regolare, si mantiene sino a quota 13. Busto ottiene un break grazie a un pallonetto di Travasoni da posto 4, un ace di Giannotti e due attacchi di Marazzini (19-15). Salviato cerca di reagire ma due muri in rapida successione di

Ferrazzo (23-16) lanciano la Pro verso la vittoria. Anche questo secondo set si chiude con un errore di Mozzate: Tescaro batte in rete (25-18).

Il terzo set sembra la fotocopia del secondo con le due squadre che viaggiano appaiate sino al 12. E’ ancora la Pro a tentare la fuga con una pipe di Travasoni e un attacco di Marazzini da posto 2 (16-13) però Tognella ribatte con una forte diagonale; Tescaro sfodera la sua capacità di attaccante e

mette giù la palla da posto 2 (17-16). La Pro cerca di mantenere il break di vantaggio ma l’ace di Tognella riporta l’equilibrio perfetto (19-19). E’ Marazzini che con un bel lungolinea fa rimettere la testa avanti ai padroni di casa, Romanatti mette fuori la palla del possibile pareggio e Cimmino da posto 2 non perdona (22-19). Si prosegue con questo distacco sino al 24-21. Ed è ancora Cimmino che con un ace imprendibile pone fine alla disputa (25-21).