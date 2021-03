Villa e Collezione Panza su Rai 3 per Bell’Italia

Villa e Collezione Panza protagonista di Bell’Italia, lo speciale del Tgr. Il servizio andrà in onda nella mattina di sabato 13 marzo, alle 11, su Rai 3 e sarà l’occasione per vedere sul piccolo schermo la villa varesina, custode di opere d’arte contemporanea famose in tutto il mondo.

La direttrice di Villa e Collezione Panza, Anna Bernardini, accompagnerà la conduttrice tra i saloni, i corridoi, il parco del bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano. Ci sarà quindi modo di scoprire la figura di Giuseppe Panza e di vedere la villa allestita secondo i suoi criteri museografici. Un’occasione per immergersi nel fascino delle opere di Dan Flavin, Robert Wilson, Meg Webster, Ford Beckman, James Turrell, solo per citarne alcuni.

Inoltre, ci sarà la possibilità di scoprire la nuova sala dedicata al grande collezionista nella quale si può vedere il documentario “Panza: remember that name”, realizzato nel 2013 da Simone Pera e Alberto Saibene e integrato nel 2020 con testimonianze e interviste inedite. Nella Scuderia Grande inoltre sono esposti, dopo 15 anni di assenza, i monumentali “Stable Paintings”, una grandiosa opera site specific composta di cinque grandi tele monocrome, realizzata nel 1995 da Phil Sims.