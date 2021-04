95 anni e non vaccinata, “mia mamma dimenticata”

La signora Amelia ha 95 anni, è nata nel 1926 e oggi abita a Cavaria con Premezzo: nonostante l’età, è una “dimenticata del vaccino”, uno dei tanti casi ancora da risolvere, stimati in circa 400.

«Dimenticata da tutti e mentre proseguono le vaccinazioni anche per i sessantenni, di lei nessuno si interessa» dice la figlia Nadia Bianchi Barbuscia. «Nonostante la prenotazione effettuata a suo tempo dal medico di famiglia, per richiesta a domicilio, nonostante le innumerevoli telefonate al numero verde per prenotazioni vaccino e successiva nuova prenotazione».

A Cavaria con Premezzo è già stato fatto anche il “giro” di vaccinazioni a domicilio, previsto per i soggetti più fragili, con il coinvolgimento dei medici di famiglia e dello stesso Comune, che ha aiutato la logistica (documentazione, ritiro delle dosi alla farmacia Ats, trasporti).

Anche qui in realtà c’è un inghippo, quello legato all’effettiva adesione dei medici di base: nonostante l’appello del sindaco, solo tre medici di famiglia su otto hanno aderito. Le dosi hanno raggiunto dunque solo una parte degli assistiti: «Solo quelli dei tre medici che hanno aderito e a cui anche noi abbiamo dato supporto» conferma l’assessore al sociale Irene Scaltritti, a cui abbiamo chiesto informazioni.

Il resto del coordinamento rimane in carico a Regione Lombardia attraverso i suoi enti locali, Ats Insubria e Asst Valle Olona. L’autorità sanitaria prevede ora 400 vaccinazioni “di recupero”, annunciate oggi (qui i dettagli) e che saranno affidate alle Usca, le unità attivate nella prima fase della pandemia e rivelatesi fondamentali per l’assistenza domiciliare.

C’è solo da sperare che il nome della signora Amelia sia effettivamente nella lista delle vaccinazioni affidate alle Usca.