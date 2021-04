A Saronno vaccinati 720 cittadini in due giorni

Si è aperto alle 8.30 di mercoledì 14 aprile, per il terzo giorno consecutivo, il centro vaccinale di Saronno, dove, tra lunedì e martedì, sono state vaccinate 720 persone della fascia d’età 70-79 anni.

Nella giornata di lunedì 12 aprile 350 cittadini hanno ricevuto la dose del siero Astrazeneca, mentre 45 persone che necessitavano di Pfizer (non disponibile nella giornata di lunedì) sono state rimandate a casa con segnalazione prioritaria per la chiamata diretta in ospedale.

Martedì 13 aprile, invece, sono stati 370 i vaccinati complessivi: 300 con dosi di Astrazeneca e, laddove l’anamnesi lo suggeriva (ovvero in 70 casi), con dosi di Pfizer.

Oggi (mercoledì 14 aprile) sarà un’altra giornata impegnativa all’hub saronnese, resa possibile grazie ai medici, agli infermieri, al personale di Croce Rossa, Protezione civile e Polizia locale, che presidiano l’ex scuola Pizzigoni per garantire a tutti i prenotati la vaccinazione.

COME FUNZIONA IL CENTRO VACCINALE DI SARONNO