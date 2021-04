Alla Primavera delle Idee il dibattito tra giovani e politica

La pandemia ha evidenziato le numerose fragilità del sistema socio economico italiano. Allo stesso tempo, il Paese ha l’occasione irripetibile di utilizzare le ingenti risorse del PNRR per investire in crescita, innovazione e coesione sociale.

Alla politica, e alla società tutta, è richiesto uno scatto di responsabilità per perseguire insieme il bene comune e investire sul futuro del Paese attorno ai temi della crescita sostenibile, delle politiche per la famiglia e per il benessere dei cittadini.

per questo se ne discuterà domani sera, dalle 20,45 in diretta sulla piattaforma Zoom, durante l’incontro “Bene (in) Comune, speranza o utopia? Giovani e politica, dialogo con l’intergruppo per la sussidiarietà” in calendario per “La Primavera delle idee” di Italia Viva.

L’incontro, moderato da un gruppo di giovani, vedrà la partecipazione del vicepresidente della Camera Ettore Rosato, del presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà Maurizio Lupi, dell’onorevole Maria Chiara Gadda e di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.

«Con gli autorevoli interventi dei relatori presenti e le domande dei giovani in collegamento, si proverà a dar vita ad un grande dibattito generazionale che rilanci la Buona Politica nel segno del dialogo» comenta la nota inviata dal partito politico in occasione della presentazione dell’incontro.