Cane bloccato sui binari a Gallarate, lo salvano i ferrovieri

Un cane finisce intrappolato sulla ferrovia e viene salvato dai macchinisti.

È successo nel pomeriggio di domenica a Gallarate, sulla linea che conduce a Varese.

Il cane si trovava nel tratto appena in uscita dalla città, tra via Campo Sportivo e via Carducci, dove i binari sono in rilevato, soprelevati rispetto alle strade e al grosso degli edifici e dei cortili.

I ferrovieri hanno arrestato il treno, per evitare l’investimento, e hanno salvato il cane, “imbarcandolo” a bordo.

La sequenza del salvataggio è stata documentata da Beniamino Bordoni e si può vedere nella galleria fotografica.

La zona dove è avvenuto l’episodio