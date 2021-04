Dehors a Gallarate, due procedure per chi investe

Anche Gallarate si prepara alle riaperture di lunedì. E anche qui ci si deve muovere su un tema emerso già lo scorso anno ma diventato più urgente: ampliare gli spazi all’aperto per locali, ristoranti, bar.

In sostanza: aprire più dehors. L’assessore al commercio Claudia Mazzetti sta ricevendo molte richieste di chiarimento e ricorda ancora che “due sono le modalità” per posare un dehors.

Punto primo: “Chi aveva già un dehors e ha mantenuto le stesse identiche caratteristiche dell’anno scorso, può inviare un semplice modulo di conferma al protocollo, una autodichiarazione che verrà poi verificata ma che consente di operare subito”

Per chi invece deve allestire uno spazio ex novo o ampliarne uno esistente “deve passare attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it , su cui si trova il modulo da compilare la domanda per l’occupazione del suolo pubblico: si compila la documentazione e si presenta una planimetria generale, che sarà poi esaminata da Suap e ufficio traffico. Ci saranno situazioni da verificare, soprattutto a livello di ufficio traffico: ma gli uffici si confronteranno e si troverà una soluzione”, rassicura Mazzetti

Complessivamente fin qui c’erano “una trentina di dehors, su tutta Gallarate” anche se ovviamente con più concentrazione in centro città. “C’è stata qualche apertura in più, qualcun altro avrà necessità di ampliare”. E ritorniamo un po’ al punto iniziale: oggi la possibilità di ripartire passa – per ora obbligatoriamente – dalla capacità di offrire posti all’aperto.