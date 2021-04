Elezioni amministrative d’autunno, in Valceresio sei comuni al voto

Qualche piccolo segnale, alcune candidature sicure e molto lavoro “sotterraneo”. Anche in Valceresio si stanno scaldando i motori per le elezioni amministrative d’autunno, che vedranno andare alle urne sei comuni della valle.

Il più grande per dimensioni, con i suoi 5.900 abitanti, è Lavena Ponte Tresa, dove il sindaco uscente Massimo Mastromarino lo scorso 16 gennaio, con ampio anticipo, ha già confermato che si ricandiderà. Al lavoro per costruire un’alternativa anche il gruppo di minoranza, ma non ci sono ancora candidature ufficiali.

A Cuasso al Monte – dove nel 2016 si presentò una sola lista, “Viva Cuasso” – più che la certezza di una candidatura si ha quella di una non candidatura. Il sindaco uscente Franco Ziliani, infatti, non sembra intenzionato a presentarsi per un secondo mandato. Nella civica che dal 2016 guida il Comune ci sono però diverse forze giovani che in questi anni si sono date da fare ed è molto probabile che qui verrà individuato il candidato sindaco. Al momento non si ha nessuna notizia ufficiale di eventuali liste concorrenti. A cinque anni dalle elezioni a lista unica, però, qualcosa potrebbe essere pronto a muoversi per dare un’alternativa agli elettori.

A Saltrio, poco più di 3.000 abitanti, ci si aspetta una competizione molto accesa, dopo il colpo di scena che lo scorso 25 marzo ha portato alla caduta dell’amministrazione guidata da Maurizio Zanuso, con le dimissioni di 8 consiglieri su 12 e l’arrivo del Commissario prefettizio. Il sindaco “dimissionato” ha annunciato che correrà ancora, ed è molto probabile che la lista concorrente nasca dall’alleanza tra i fuoriusciti della ex maggioranza (a partire dall’ex vicesindaco Giuseppe Franzi e dai suoi fedelissimi) e il gruppo di opposizione di Antonio Sartorelli e Giuseppe Leto Barone.

Situazione analoga a Porto Ceresio (poco meno di 2.900 abitanti), dove le dimissioni di massa che hanno causato la fine anticipata dell’amministrazione guidata da Jenny Santi risalgono al 29 settembre 2020. Anche qui lo scontro si annuncia acceso, con l’ex sindaco Jenny Santi che quasi sicuramente riproporrà una sua lista e il suo ex vicesindaco Marco Prestifilippo che sta preparando la sua, più alcune candidature minori che però potrebbero “disturbare” il gioco dei numeri.

Infine non sembrano in discussione le ricandidature (e probabilmente anche la rielezione) dei sindaci di Besano Leslie Mulas, e di Clivio, Peppino Galli.

Nei due piccoli centri (2.500 abitanti Besano e 1.900 Clivio) non si hanno ancora notizie di liste concorrenti.