L’antenna di Saltrio finisce su “Striscia la notizia”

La trasmissione “Striscia la notizia” ha dedicato ieri sera, lunedì 5 aprile, un lungo servizio alla questione dell’antenna da 40 metri della telefonia che ha avuto un ruolo decisivo nella crisi della maggioranza che lo scorso 25 marzo ha portato alla fine anticipata dell’Amministrazione Zanuso e al commissariamento del Comune.

L’antenna dovrebbe essere collocata in un terreno di proprietà dell’ex vicesindaco Giuseppe Franzi, che nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Saltrio ha firmato tutta la documentazione, senza informare i colleghi di Giunta e il sindaco ma nemmeno i cittadini, e per questo (oltre che per il fatto di aver affittato il suo terreno alla società che installerà l’antenna), potrebbe essere al centro di un conflitto di interesse.

Max Laudadio, inviato della trasmissione, sollecitato dal Comitato di cittadini che si è formato per contrastare la posa dell’antenna, ha ripercorso la storia della contestata pratica, ha mostrato i documenti, poi ha intervistato l’ex vicesindaco Giuseppe Franzi, che non si è sottratto alle domande ma non ha fornito risposte esaurienti.

Sulla questione Laudadio ha interpellato anche Legambiente Varese, intervistando la presidente Valentina Minazzi.

L’inviato chiude il servizio annunciando di aver consegnato la documentazione al Prefetto perché si indaghi sull’ipotesi di conflitto di interesse.

Guarda il servizio