Il libro dimenticato a Cazzago Brabbia è tornato in biblioteca

Maddalena aveva ricevuto una telefonata importante mentre era seduta sulla panchina rossa in riva al lago a Cazzago Brabbia. Si era alzata per parlare e poi se n’era andata, dimenticando sulla panchina un libro preso in prestito dalla biblioteca. Fosse stato il suo, forse, Maddalena avrebbe chiuso un occhio ma le dispiaceva non poter restituire il libro alla biblioteca. Così ha lanciato un appello attraverso il nostro giornale: “Se trovate il libro, leggetelo se ne avete voglia, e poi per cortesia riportatelo a una qualunque biblioteca della nostra zona”. Ed è successo. Maddalena ci ha scritto per dirci che il libro dimenticato è tornato su uno scaffale, riportato da mani ignote.

“Gent.mi Redattori,

Con piacere vi metto a conoscenza che il libro che avevo dimenticato sulla panchina rossa a Cazzago Brabbia è stato riconsegnato al Sistema bibliotecario.

Vi ringrazio per aver pubblicato la mia lettera e, augurandomi vi legga, ringrazio tanto tramite voi la persona a me sconosciuta che ha fatto in modo che quel testo tornasse nella Biblioteca di appartenenza.

È un segnale di civiltà che non era scontato e per il quale sono molto grata“.

Maddalena V.