Malnate continua a sperare nella realizzazione del “Peduncolo”

Il “Peduncolo” è uno di quei progetti visti un po’ come un unicorno: bello, affascinante ma che non si riesce a vedere nella vita reale. Eppure a Malnate l’amministrazione guidata da Irene Bellifemine non vuole far cadere l’idea di realizzarlo.

Il progetto prevede la realizzazione di una bretella che colleghi la Varesina alla Briantea, dal Ponte di Vedano a Binago. La realizzazione è finita più volte sul tavolo anche dell’amministrazione di Vedano Olona, che a sua volta vedrebbe di buon grado questa opera, come dimostrato nel 2019 quando con una mozione – votata all’unanimità – si chiedeva a Regione Lombardia e Anas di riattivare il progetto, esecutivo già dagli anni ’90 ma mai avviato.

L’opera era stata anche presa in considerazione nel 2010 all’interno dello studio di fattibilità per l’autostrada Varese-Como-Lecco, che vedeva coinvolte anche le tre Camere di Commercio. Il progetto prevedeva la partenza proprio dal Ponte di Vedano, collegandosi alle arterie di Pedemontana.

Il Peduncolo devierebbe il traffico pesante dalle vie cittadine, sia di Malnate, sia di Vedano Olona, alleggerendo il carico della viabilità aumentando così anche la sicurezza.

L’area delle Fontanelle è stata strategica negli ultimi mesi di emergenza sanitaria diventando uno dei principali punti tampone della Provincia, e sarà strettamente interessata anche per il progetto del Peduncolo.

«Abbiamo inserito la riqualificazione dell’area nelle richieste a Regione Lombardia – spiega il sindaco di Malnate Irene Bellifemine -, andrà a beneficio di tutti. La ristrutturazione delle Fontanelle spero che solleciti la Regione anche per realizzare il Peduncolo. Sarebbe un’opera molto importante per Malnate, che aumenterebbe la sicurezza in città».

Ci sarebbe anche un’alternativa, un collegamento dall’area delle Fontanelle alla zona industriale di Malnate, ma ci sarebbero degli intoppi legati alla conformazione del territorio, come ammette la Prima Cittadina malnatese: «L’idea di poter collegare con un tornante sembrerebbe fattibile, ma c’è un problema geologico. La nostra prima idea rimane il Peduncolo e speriamo che Regione ci ascolti».