Open day virtuale per l’Asilo Nido comunale di Malnate

Si aprono le porte dell’Asilo Nido Comunale di Malnate, anche solo online, per l’open day virtuale.

L’appuntamento per conoscere la struttura di via Caprera e le attività verranno spiegati in un incontro fissato per giovedì 8 aprile alle ore 18.30. Saranno presenti del educatrici della struttura e l’assessore Nadia Cannito.

Questo il comunicato

Cari genitori, quest’anno l’emergenza sanitaria non consente lo svolgimento in presenza, degli open day del Nido.

Sappiamo che siete prossimi a compiere l’importante scelta del luogo che accoglierà i vostri bambini, per aiutarvi a fare questa scelta in maniera più serena e consapevole abbiamo realizzato un piccolo trailer per incuriosirvi e darvi la possibilità di fare una prima visita virtuale al Nido Comunale (https://fb.watch/4A1AhWesk5/).

Vi diamo altresì appuntamento per entrare nel cuore e nell’essenza educativa che caratterizza il nostro Nido, giovedì 8 aprile p.v. ore 18.30 con l’Assessore Nadia Cannito e le educatrici del Nido, figure strategiche nel garantire il buon funzionamento dei servizi. Desideriamo farvi entrare e conoscere dettagliatamente quali sono i principi pedagogici su cui si fonda il servizio e quali sono le attività educative, di gioco e di socializzazione che vengono svolte nel corso della giornata. Un nuovo modo per avviare un reale incontro tra servizi e famiglie.

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.

https://global.gotomeeting.com/join/930375317

Puoi accedere anche tramite telefono.

Codice accesso: 930-375-317.