Perde il controllo dell’auto e distrugge la saracinesca del benzinaio

Incidente nella serata di venerdì 9 aprile in viale Valganna, a Varese.

Attorno alle 20.15, per cause in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo dentro un distributore di carburante e andando a sbattere contro la saracinesca.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario di Croce Rossa Valceresio, supportato dall’automedica, per i soccorsi.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 35 anni, trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese.