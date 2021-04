Piazza di Abbiate: via i parcheggi, arriva la scacchiera

Una nuova piazza per Abbiate Guazzone, senza auto e con impressi nella pavimentazione alcuni giochi per grandi e piccoli. Si tratta della piazza Unità d’Italia, quella che si trova davanti al cinema Nuovo e al vecchio Municipio di Abbiate, che da tempo era ormai diventata un parcheggio per il centro cittadino.

L’amministrazione comunale, però, in occasione del rifacimento della pavimentazione della piazza ha deciso di cambiare destinazione a quest’area, rendendola fruibile solo ai pedoni. I lavori, che hanno un costo di circa 140.000 euro, sono in corso e dovrebbero terminare entro la fine della primavera.

«La piazza verrà ripavimentata con nuovo materiale, sempre in porfido rosa di Cuasso, approvato dalla Sovrintendenza delle Belle Arti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Morbi -. Si tratta di un materiale uguale a quello che si sta usando in diverse parti di Tradate, come nella vicina piazza della Chiesa di Abbiate e in via Vittorio Veneto. Sarà comunque mantenuto il disegno della piazza, utilizzando porfido, granito e lucerna, sempre in cubetti».

Ci saranno però della aggiunte sulla pavimentazione, dedicate ai più piccoli. «L’idea è che i centri vanno vissuti a piedi – persegue Morbi -. Infatti, per andare in questa direzione e invogliare le famiglie a vivere la piazza, quando si potrà, abbiamo deciso realizzare sulla pavimentazione il disegno di una scacchiera (che potrà essere usata con scacchi giganti). Mentre sul lato del cinema abbiamo ipotizzato di disegnare il gioco della campana. Una proposta per far vivere ai più piccoli la piazza di Abbiate, naturalmente in corrispondenza di due realtà come il Cinema e l’Oratorio».

Quindi, per rispondere già a eventuali polemiche, dove potranno parcheggiare le auto che non avranno più a disposizione la piazza Unità D’Italia? «Abbiamo recuperato più di una ventina di parcheggi nella vicina via Palestrina, dove sono stati ridisegnati a lisca di pesce. Con un altro progetto, che riguarda il rifacimento del parcheggio in via Dante se ne recuperano altri anche da lì. Quindi quella perdita di posti in piazza Unità d’Italia sarà ampiamente recuperata con i prossimi interventi previsti per il centro di Abbiate”.