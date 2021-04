Il sindaco vaccinatore pronto a fare la sua parte

Medico di medicina generale, sindaco e da oggi anche vaccinatore. Silvana Alberio non si è tirata indietro alla chiamata di Ats Insubria che ha arruolato la medicina del territorio in questa operazione che riguarda tutta la popolazione residente. Una richiesta in appoggio alle “forze in campo” che sono soprattutto quelle ospedaliere, poi allargate a medici in pensione rientrati per dare una mano, agli specializzandi per proseguire con dentisti e farmacisti.

Intanto, Silvana Alberio si prepara a gestire la vaccinazione dei suoi pazienti fragili e allettati : «Lo faremo sabato 10 aprile – spiega Silvana Alberio – Siamo sei medici e abbiamo un centinaio di pazienti da raggiungere. Ci sopporteranno una decina di infermiere volontarie, il personale della Croce Rossa e quello della protezione civile. La polizia locale andrà in ospedale a recuperare i vaccini e li porterà in comune dove è allestito il quartier generale. Verranno preparare le dosi che ci verranno consegnate. Poi ogni medico entrerà a casa del paziente insieme all’infermiera per gestire ogni situazione. È comunque un lavoro che siamo in grado di sostenere ma ogni precauzione è bene adottarla. È un obbligo morale che abbiamo verso i nostri pazienti. Siamo medici e dobbiamo impegnarci nella tutela della salute loro e di tutti».

I medici di Gavirate hanno inserito i propri pazienti allettati nel portale e ora stanno definendo i dettagli del “tour”: « Ciascuno di noi ha tra i 15 e i 20 pazienti. Procederemo per zone limitrofe così da avere l’ambulanza sempre a disposizione. Inizieremo alle 8.30 e finiremo in giornata».

Dopo il sabato di vaccini a domicilio, il sindaco vaccinatore sarà a disposizione per le sedi che avranno bisogno: « Io sono a metà strada tra Schiranna e Rancio. Io ci sarò, tra un ambulatorio e un passaggio in Comune».