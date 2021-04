Varese sfida il freddo per il primo aperitivo della riapertura

Varese si è risvegliata, anche con il maltempo.

Contro ogni aspettativa, nonostante nuvoloni e accenni di pioggia, i varesini, soprattutto i più giovani, sono usciti anche nel pomeriggio per godersi il primo giorno della riapertura in zona gialla.

«Speriamo di poter lavorare bene e speriamo che i clienti ci diano una mano» si augura Fabio, proprietario del bar Ultimo.

Del resto sembrerebbe che la riapertura abbia portato una ventata d’aria fresca nella vita dei giovani: che camminano per le strade di Varese, fermandosi tra piazza Monte Grappa e i bar del Corso, sorridenti e rumorosi come vuole la loro età.

«Sono felicissima, non aspettavo altro – spiega una ragazza che sorseggia un drink, felice, seduta al tavolo di uno dei bar di via Cavallotti, da sempre il polo della movida varesina – starò fuori finché sarà possibile, fino al coprifuoco».

Tutte le regole anti covid sono state rispettate, contro le aspettative di molti adulti che prevedevano con l’avvento della zona gialla assembramenti certi e ragazzini senza mascherine pronti a sfidare la sorte e il virus. «Finalmente possiamo sederci al bar in tutta calma per bere il caffè! Speriamo che duri!» commentano due amiche che passeggiavano tranquille per le vie del centro.

Una data attesissima il 26 aprile, che porta con sé la speranza che la situazione continui a migliorare e non si torni più indietro.