Weekend tra libri, laboratori ed eventi per la Libertà per i bambini

Ricco di ricorrenze questo fine settimana da venerdì 23 a domenica 25 aprile, in cui si celebrano, in ordine rigorosamente cronologico, la Settimana internazionale del Pannolino lavabile, la Giornata mondiale del libro e la Festa della Liberazione per il 25 aprile. Per ciascuna ricorrenza eventi speciali dedicati ai bambini (a cominciare dal tradizionale Premio del 25 aprile per gli studenti di Varese, domenica alla tensostruttura dei Giardini Estensi), cui si aggiungono per le famiglie la possibilità di passeggiate (sempre all’interno del comune di residenza e possibilmente in luoghi non troppo frequentati) e poi giochi, storie e laboratori proposti anche online e da condividere insieme, genitori e figli.

GIOCHI E LABORATORI

Vergiate: è ispirato e introdotto dal “Cantastorie” di Emanuele Luzzati il laboratorio proposto dalla Biblioteca comunale “Enrico Baj” con Carmen Bucca per la mattinata di sabato 24 aprile su Zoom > Scopri di più

Gornate Olona: il terzo e ultimo appuntamento con i “Cantieri digitali kids” per bambini in diretta dal Monastero di Torba si intitola “ARTE. STORIE A COLORI”.

Angeli bianchi, santi martiri dalle vesti rosse e monache dall’abito nero: perché proprio questi colori? Quali significati avevano per gli uomini del Medioevo? E cosa significano per noi oggi? Un percorso colorato tra arte e moda dell’antichità attraverso le storie raccontate dalle pitture del Monastero di Torba. > Come partecipare

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Acqua: si intitola “Il valore dell’acqua” il concorso per le scuole primarie promosso da Alfa Srl e Green School per le scuole primarie, invitate a partecipare con elaborati figurativi entro il 7 maggio > Leggi qui

STORIE

Si legge perché… : la narratrice Betty Colombo cita “Il Lettore infinito – Educare alla lettura tra ragioni ed emozioni” di per spiegare che più si legge, più si leggerebbe > Guarda

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna si intitola “Storie di gatti” ed è illustrata da una quarantina di dipinti di decine di autori. Da Picasso a Mirò, da Andy Warhol a Gauguin, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

LIBRI

Buguggiate: saranno inaugurate venerdì le due “little free library” le biblioteche libere di Buguggiate dipinte dai bambini e posizionate una davanti al Comune, l’altra al parco Bergora > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia a bambini e ragazzi due albi illustrati bellissimi ma molto diversi. Un’antologia di fantasmi Giapponesi dalle atmosfere cupe e una storia di amicizia tutta da ridere a tinte pastello > Scopri di più

Laveno Mombello: la scrittrice Lucia Spezzano ha pubblicato “La cascina dei Gobbi”, una favola per imparare ad amare l’ambiente presentato in due versioni, una in collaborazione con Legambiente Valcuvia e l’altra con la Comunità Operosa Alto Verbano > Leggi di più

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Varese: dal blog al libro, è fresco di stampa “Le ricette di Nino” a cura della nutrizionista Laura Sciacca per bambini per un approccio al cibo divertente, sano ed equilibrato con immagini ricche di dettagli e fantasia > Scopri di più

Varese 4U Archeo – Un ebook multimediale per i beni archeologici varesini. Il libro realizzato in diversi formati digitali è stato completato con una lettura audio e reso di facile lettura grazie anche alla trasformazione fumettistica della mascotte vincitrice del Concorso per le scuole – Leggi l’articolo

MAMMA E PAPÀ

Travedona Monate: in occasione della SIPL – Settimana internazionale dei pannolini lavabili dal 19 al 25 aprile, l’associazione L’Anfora propone ai genitori di sperimentarli gratuitamente offrendo “mini-kit” da personalizzare in base a taglia del bambino ed esigenze > Come partecipare

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Per tutti: tra incontri di astronomia, arte, libri e i festeggiamenti del 25 aprile, il fine settimana propone diversi eventi, soprattutto online, per chi ama la lettura, l’arte e i viaggi> Cosa fare nel weekend