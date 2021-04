E’ in arrivo il weekend tra incontri di astronomia, arte, libri e i festeggiamenti del 25 aprile

Anche quest’anno le cerimonie per ricordare la Liberazione saranno per lo più online. Non mancano gli appuntamenti con l’arte con l’inaugurazione di due mostre e gli approfondimenti in occasione della Settimana dell’Astronomia

EVENTI

LOMBARDIA – “L’Universo invisibile”, una mostra online per la Settimana dell’astronomia. Lunedì 19 aprile, alle ore 17.30, la presentazione della mostra che dà il titolo alla Settimana dell’Astronomia 2021 e inaugura il nuovo spazio espositivo on line realizzato da Fondazione Lombardia per l’ambiente – Leggi l’articolo

VARESE – Scoprire gli “accumulatori di animali” con un ciclo di incontri on line. 23 aprile, 30 aprile e 7 maggio: tre incontri online durante i quali le relatrici dell’evento, la Dottoressa Ilaria Falchi e la Dottoressa Elisa Silvia Colombo – Leggi l’articolo

TRAVEDONA MONATE – La prova dei pannolini lavabili con i “mini kit” messi a disposizione dall’Anfora. In occasione della SIPL – Settimana internazionale dei pannolini lavabili dal 19 al 25 aprile, l’associazione propone ai genitori di sperimentarli gratuitamente – Leggi l’articolo

TURISMO

VARESE4U – ARCHEO – Un podcast per scoprire il Sacro Monte di Varese. Pronta la nuova iniziativa di Varese4U – Archeo, una serie di podcast, delle vere e proprie audioguide, per promuovere i beni archeologici della provincia di Varese – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – Ghiggini apre con la mostra di Giorgio Vicentini. La galleria varesina presenta la personale dell’artista dal titolo “Sono qui” – Leggi l’articolo

VARESE – Il “gigantismo” di Giorgio Laveri alla galleria “Punto sull’Arte”. Vernissage con l’artista il 25 aprile e mostra visitabile fino al 15 maggio presso il piano terra della galleria di viale Sant’Antonio – Leggi l’articolo

LIBRI

PREMIO STREGA – StregaVarese: leggete i romanzi semifinalisti del Premio Strega insieme a noi. Il progetto di lettura della redazione di VareseNews per seguire l’edizione 2021 del Premio Strega: StregaVarese. E voi cosa aspettate a leggere i romanzi semifinalisti con noi? – Leggi l’articolo

LIBRI – “Nell’era della Rete il nostro pensiero forte è l’antidoto migliore contro fanatici e integralisti”. Statosauri, guida alla democrazia nell’era delle piattaforme è il nuovo lavoro di Massimo Russo, giornalista e manager esperto di mondi digitali – Leggi l’articolo

SPECIALE 25 APRILE

Diverse le iniziative per lo più on line per il giorno che festeggia la Liberazione. Ecco tutte le iniziative in provincia – Leggi l’articolo

Foto d’archivio da Pixabay e Freepik