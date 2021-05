Al via la demolizione dell’ex sede dei Telos

Al via questa mattina, domenica, i lavori di demolizione per la riqualificazione del comparto che si affaccia su via San Francesco e via Sabotino a Saronno. L’area accoglierà uno spazio commerciale. Da questa mattina le ruspe sono in azione per abbattere unod egli edifici simbolo della città, per anni scelto dai militanti del centro sociale Telos come quartier generale delle proprie attività.

L’area è stata occupata e sgomberata a più riprese nel corso degli anni e ora è finalmente al centro di una riqualificazione che comprenderà un’area di oltre 4 mila metri quadri. Al suo posto verrà realizzata un’area commerciale.