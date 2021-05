Il Pd attacca: “Il bilancio di mandato di Cassani è costato 28mila euro”

«Il bilancio di mandato di Cassani è costato 28.812 euro, soldi pubblici, dei gallaratesi». Dalle file dell’opposizione Giovanni Pignataro torna alla carica sul Bilancio di mandato presentato dall’amministrazione venerdì scorso, in una nuova veste digitale e grafica, con sito dedicato.

L’analisi dei risultati di cinque anni di amministrazione è stato affidato da Cassani ad una società privata, che ha curato appunto sia l’analisi, sia la resa grafica finale, presentata anche in diretta dalla pagina Facebook di Cassani.

E proprio sull’affidamento a società esterna si appunta la critica di Pignataro, capogruppo Pd: «Tutti si sono chiesti quanto potesse costare questa scelta». La risposta compare ovviamente nei documenti comunali, che sono pubblici ma che vanno spulciati. «Abbiamo cercato nelle delibere, ma non c’era. Alla fin siamo riusciti a scovare la determina». Per la precisione delibera 388 del 5 maggio, che liquidava appunto la spesa di 24.500, che con l’aggiunta dell’Iva forma la cifra complessiva di 28.812 euro.

«Una cifra che si poteva utilizzare per altre esigenze della città» attacca Pignataro. «O al limite, con più lungimiranza, per formare una figura del personale comunale a svolgere una analisi di questo tipo, con una utilità anche per i prossimi anni».

Pignataro considera la comunicazione digitale non tanto un passaggio istituzionale, quanto una scelta elettorale. «Con quell’importo noi calcoliamo di sostenere l’intera campagna di Margherita Silvestrini. Ma saranno soldi dalle nostre tasche, non con i soldi pubblici».

Per il resto il Pd ha già contestato il bilancio di mandato, considerando inaffidabili i dati forniti. «Gli strumenti per valutare l’efficacia sono già dentro al bilancio comunale, mentre ci sono elementi che non ci sembra compaiano in quel documento». Sono quelli che con sarcasmo il Pd ha sottolineato nei giorni scorsi. «Le autocertificazioni lasciano un po’ perplessi».