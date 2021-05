A Cavaria con Premezzo arrivano i totem informativi. E tornerà il mercato

Lavori in corso, in queste settimane, nelle piazze e negli spazi pubblici di Cavaria e Premezzo: vengono attivati i nuovi totem informativi online e – in parallelo – si lavora alle strutture a supporto del ritorno del mercato (che sul territorio manca da anni).

I nuovi totem digitali sono stati appena attivati «davanti all’antico Comunale e in piazza Fedeli a Premezzo», spiega il sindaco Franco Zeni. I totem «forniranno informazioni comunali ma saranno anche uno sportello dell’anagrafe online: si potranno fare i documenti da lì e inviarli alla propria posta elettronica». Davanti all’antico palazzo comunale l’intervento completa la risistemazione dello spazio, con nuovo verde, fontana e recinzione del giardinetto (qui le foto).

Aspettando il mercato

In piazza Fedeli l’installazione del totem va di pari passo con quella della colonnine di servizio per il mercato rionale. Un passo significativo, per Cavaria con Premezzo, che da anni era priva di un mercato.

«La prima colonnina l’abbiamo allestita in Piazza Pertini per Cavaria, la seconda la stiamo allestendo in piazza Fedeli a Premezzo», spiega il sindaco, che ha lavorato insieme all’assessore al bilancio Nicola Martino.

Quando tornerà il mercato? Probabilmente già questa estate. Sarà un mercato settimanale in alternanza, per così dire: «Faremo un venerdì a Cavaria e uno a Premezzo, alternati: partiremo con alcuni banchi, sperando man mano se ne aggiungano altri».

Un nuovo polo a Cavaria

Il mercato potrà diventare un momento e insieme un luogo fisico attrattivo per i due paesi che formano il Comune. In particolare a Cavaria si è anche previsto di attivare proprio al venerdì anche l’ambulatorio comunale, i cui spazi sono in allestimento in queste settimane.