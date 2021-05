Cervo di 200 chili contro un’auto a Brinzio nel cuore della notte

È stato un incidente che ha visto coinvolto un cervo maschio di oltre 200 chili quello avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì 19 maggio a Brinzio poco dopo la una: l’animale col suo peso e il possente palco di corna ha sfondato il cristallo anteriore di un’utilitaria.

Grande spavento per il conducente, sotto shock e la passeggera che hanno rifiutato il ricovero mentre l’animale è stato affidato alle cure del veterinario di Ats: è in gravi condizioni ed è stato portato in una struttura idonea per le cure del caso.

Gli esperti sottolineano come questo periodo sia molto particolare per le centinaia – migliaia – di ungulati che popolano le nostre valli in particolare per cervi e caprioli che in questo frangente hanno i cuccioli. Ma questa tarda primavera quasi “post” covid nasconde fra le pieghe del momento anche altre insidie: le prossime misure di attenuazione del coprifuoco, che andrà a poi a scomparire, rischiano di mettere in serio pericolo animali e automobilisti dal momento che i selvatici si sono oramai abituati a trovare le strade sgombre di auto nelle ore notturne.

La ripresa della vita normale e la possibilità di muoversi nelle ore notturne possono costituire un serio problema soprattutto nelle zone più isolate come il caso della sp45 che collega diversi paesi del versante nord del Campo dei Fiori. Resta poi vivo il monito di naturalisti e veterinari per i cuccioli: “Non toccateli, anche se li trovate da soli, la madre potrebbe abbandonarli dal momento che i piccoli sono inodore per sfuggire ai predatori”.

L’animale trasportato per il ricovero