Il comitato “Diritto alla salute” in piazza Libertà contro l’ospedale unico

L’ospedale unico? Per il comitato “Diritto alla salute” del Varesotto si tratta di un «progetto chimera atto solamente a tagliare posti letto, ridurre reparti, depotenziare la sanità pubblica».

Per ribadire nuovamente il proprio dissenso, sabato 29 maggio sarà in piazza Libertà a Gallarate dalle 10 alle 12; inoltre, raccoglierà le firme per la petizione sulla liberalizzazione dei brevetti ai vaccini, per rispondere alla parola d’ordine “Un click per liberare i brevetti dei vaccini dai superpoteri delle aziende farmaceutiche” lanciata dal Comitato

Italiano.

«Bisogna spezzare la spirale vorticosa dei numeri – sostiene il Comitato- con cifre, dosi, date e destinazioni che non si rispettano, perché le capacità produttive delle aziende detentrici dei brevetti sono limitate. Così come non sono tollerabili vicende sconcertanti come quella di AstraZeneca e dei 29 milioni di dosi ‘imboscate’: occorre sottrarsi al condizionamento assoluto delle aziende farmaceutiche, che sfuggono ad ogni controllo e decidono solo in base ai profitti,

senza rispetto di accordi e contratti».

Quanto al progetto dell’ospedale, sostengono: «Di reale dell’ospedale unico sono oggi rimasti solo gli interessi economici emersi nelle indagini della Magistratura, legati alla valorizzazione delle aree vicine al luogo dove era prevista la sua costruzione, luogo peraltro completamente inadatto. Il resto sono ormai parole al vento per nascondere le chiusure di reparto, l’aumento dei tempi di attesa, l’incapacità nel risolvere i problemi dal pronto soccorso all’assenza di anestesisti».

(Foto di repertorio risalente al periodo pre-Covid)