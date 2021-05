Emanuele Monti incontra la Croce Rossa di Luino

“Ho incontrato la sezione di Luino della Croce Rossa Italiana, coordinata dal Presidente Pierfrancesco Buchi, e molto attiva in importanti iniziative sul territorio. Ho apprezzato l’impegno con cui i volontari sono attivi presso il punto tamponi rapidi di Luino, che ha una capacità erogativa di 50 tamponi per settimana. Un plauso anche per l’iniziativa, ormai consolidata, di assistenza sociale alle famiglie che stanno attraversando un periodo di disagio: vengono distribuiti pacchi alimentari a circa 130 famiglie della zona per un totale di 400 persone aiutate ogni mese. Un fenomeno, quello del disagio sociale, in crescita costante durante il periodo pandemico. Ho trovato un gruppo di persone motivate e molto attente alle esigenze sociali del luinese. A loro va il mio ringraziamento”.

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, dopo la visita alla Cri di Luino.