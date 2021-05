Funivia di Monteviasco, disposto l’incidente probatorio sullo scivolo 

Passo avanti nel processo per la morte dello storico manutentore della funivia Ponte di Piero-Monteviasco Silvano Della, rimasto stritolato fra la cabina e un parapetto in metallo nel novembre del 2018. Il giudice dell’udienza preliminare di Varese ha disposto oggi l’incidente probatorio su uno scivolo custodito nei depositi della funivia – una parte dell’impianto – per alcune verifiche legate al mancato utilizzo.

L’udienza preliminare ha riguardato il procedimento a carico di dieci persone: sei componenti il consiglio d’amministrazione della cooperativa che si occupava di gestire la funivia, oltre al sindaco dell’epoca rappresentante dell’ente – il Comune – proprietario dell’impianto. Poi vi sono un tecnico progettista e direttore dei lavori incaricato dal Comune e due funzionari dell’Ustif, l’ufficio speciale trasporti e impianti fissi delegati ai controlli di legge sull’impianto.

L’obiettivo dell’udienza era di venire a capo di una richiesta di incidente probatorio sullo stato della struttura prima che i lavori di adeguamento e ristrutturazione partano. A difendere la famiglia della vittima l’avvocato varesino Corrado Viazzo che informa dell’assenza di richieste di riti alternativi da parte degli imputati, «che probabilmente seguiranno il rito ordinario».