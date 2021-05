“Gli stalli per le ricariche delle auto occupati abusivamente? Il Comune vigilerà”

«La nostra città in questi anni ha fatto passi da gigante: abbiamo fatto entrare Varese nel gruppo di città favorevoli e amiche della mobilità elettrica. Le colonnine di ricarica sparse in città sono molte, più di quante si creda. Ne abbiamo una potentissima in via Fratelli Erba a Varese che in poco tempo ricarica l’auto». Dino De Simone, l’assessore all’ambiente del Comune di Varese, risponde così al lettore che questa mattina, con una lettera a Varesenews si lamentava del fatto che gli stalli destinati alle auto elettriche e dotate di colonnine per la carica, a Varese, fossero spesso occupati.

Le colonnine sono molte come dimostra la mappa di Enelx con i vari punti in cui si trovano le stazioni di ricarica a Varese e provincia : qui l’originale

Improbabile, quindi, che siano tutte occupate. Detto questo però Dino De Simone aggiunge: «Ho segnalato la lettera al comandante della Polizia Locale di Varese. Alzeremo la soglia di attenzione».

Ma il nostro lettore ha ricevuto diversi messaggi di “solidarietà” come questo: “Caro Fabio, non ci conosciamo, ma forse condividiamo quel briciolo di attenzione per l’ambiente e un certo attaccamento a quel senso civico che di sicuro migliorerebbe il mondo o perlomeno la nostra realtà. Oltre che esprimerti la mia solidarietà, per quanto possa valere, volevo solo segnalarti che sono state installate colonnine per la ricarica delle auto elettriche all’angolo tra via F.lli De Grandi e via F.lli Erba, a Bizzozero. È una zona tranquilla, quindi le colonnine sono sempre libere”.