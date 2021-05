A Lugano torna LongLake Festiva con più di cento giorni di eventi

Dal 1 di giugno al 19 settembre LongLake Festival proporrà 111 giorni di eventi per la maggior parte gratuiti, organizzati su diversi palchi dislocati in vari punti della città di Lugano nel pieno rispetto delle misure di sicurezza emanate dalla Confederazione.

Nel fitto cartellone si intrecciano festival puntuali e palinsesti diffusi in un mix di eventi eterogenei, tra musica, letteratura, teatro, danza, incontri, animazioni, cinema, spettacoli per bambini e installazioni d’arte urbana, con ospiti internazionali e di casa.

Quest’anno, in modo particolare, si è voluto dare ampio spazio agli artisti locali, in segno di solidarietà e di supporto alla scena creativa del territorio in questo difficile momento storico. Roberto Badaracco, capo Dicastero Cultura sport ed eventi: “Da più di dieci anni LongLake Festival fa rima con estate a Lugano, dove la bella stagione è costellata da accattivanti eventi di vario genere. Particolarmente ricco il palinsesto di quest’anno, che si estende per ben 111 giorni – dal 1 di giugno fino al 19 settembre – offrendo momenti di intrattenimento e di cultura da vivere in sicurezza. Una proposta significativa, in grado di mettere in relazione i diversi partner e promotori del territorio, come anche i vari spazi cittadini, dando vita ad una rete virtuosa, dinamica e vitale. Anche quest’estate, tramite l’impegno della Divisione Eventi e congressi, con il coinvolgimento di molti, si vuole dare un segno tangibile di vicinanza alle realtà più colpite dalla pandemia, in particolare gli operatori culturali, contribuendo alla ripresa della vita culturale, sociale ed economica della nostra città.”

Claudio Chiapparino, Direttore Divisione Eventi e congressi: “Reduci dalla buona esperienza della scorsa estate, nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, restiamo fortemente motivati da un sentimento di positività verso il futuro e di fiducia nella forza propulsiva di “fare sistema” attivando sempre più le collaborazioni con le realtà locali. Dopo mesi di sacrifici per tutti, vogliamo sinceramente regalare un sorriso e delle esperienze positive tramite gli eventi che offriamo. Spirito che è ben rappresentato dall’immagine grafica di quest’anno: una bagnante abbondante che, nonostante sia a distanza di sicurezza dagli altri, “resta a galla” con il sorriso facendo il pieno di eventi.”

Tra i filoni centrali della proposta del LongLake, troviamo gli eventi per le famiglie del Family Festival, che offrono un modo alternativo di trascorrere il tempo libero d’estate con una diversificata offerta di appuntamenti che toccano il mondo della cultura e della creatività. Vasto e variegato il ventaglio di proposte: appuntamenti musicali, letture, narrazioni, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e laboratori di ogni genere. Le proposte – tutte open air – si rivolgono ai piccolissimi (0-3 anni), ai kids (4-12 anni), fino ai teen (12+ anni).

Ampia anche l’offerta degli incontri, capitanata dal Wor(l)ds Festival, che invita alla conquista di nuovi mondi con ospiti di spicco, dalla letteratura all’arte, passando per l’architettura e la scienza, dove il filo conduttore è la meraviglia della scoperta e la curiosità dell’approfondimento. Molti altri spunti interessanti nel cartellone degli incontri sono frutto della collaborazione con Biblioteca cantonale di Lugano, Università della Svizzera italiana, festival Poestate, Associazione Tortuga, Casa della Letteratura per la Svizzera italiana, alla chiara fonte, Babel Tess, Endorfine Festival, Museo Hermann Hesse e altri ancora.

Largo spazio viene dato alla musica, di tutti i generi, dove prendono forma anche una serie di incursioni creative curate dai festival che, a causa delle restrizioni, non possono avere luogo nella loro forma tradizionale. Tra questi Blues to Bop, chiamato per l’occasione BONSAI – il grande festival in piccole miniature, che ospiterà musicisti blues affermati e alcuni fra i giovani più interessanti a livello internazionale.

Come anche Palco ai Giovani, che metterà in luce i giovani talenti e le proposte provenienti dalle scuole di musica e/o di danza del territorio; La Quairmesse, che presenterà la scena musicale elvetica più vivace e sorprendente; e l’immancabile Buskers Festival Lugano, il festival degli artisti di strada, che si presenterà quest’anno in forma ridotta con due weekend speciali dove tutto può succedere. Novità di questa edizione è la neonata sezione Jazz Around: rassegna che raggruppa le proposte musicali che vanno dal jazz al manouche, dallo swing al dixieland, dando anche spazio alle collaborazioni con associazioni e musicisti locali. Per gli amanti della classica tornano le matinée musicali con una collezione di momenti di altissimo profilo, alcuni dei quali in collaborazione con l’Associazione Diffusione Cultura Musicale (Aulos).

Si riconfermano anche gli apprezzati appuntamenti promossi da Ceresio Estate e da Ticino Musica. A inizio luglio tornerà anche la rassegna LAC en plein air. Come lo scorso anno, l’Agorà del centro culturale ospiterà un ricco calendario di eventi serali, allestito dal LAC in collaborazione con l’Orchestra della Svizzera italiana, LuganoMusica e il Museo d’arte della Svizzera italiana. Incontri, letture, performance, concerti e nuovi modi per stare insieme si svolgeranno in totale sicurezza in un ambiente raccolto. La rassegna, ancora in fase di allestimento, verrà comunicata nel corso del mese di giugno e sarà consultabile sul sito luganolac.ch.

Il 18 e 19 settembre il LongLake Festival si concluderà con un omaggio ai Premi svizzeri di musica assegnati ogni anno dagli esperti del settore incaricati dall’Ufficio federale della cultura(UFC).

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre al LAC di Lugano alla presenza del Consigliere federale Alain Berset. Alcuni vincitori e alcune vincitrici si esibiranno dal vivo durante la cerimonia. Sabato 18 e domenica 19 settembre alcuni dei premiati si esibiranno accanto a diversi esponenti della scena musicale della Svizzera italiana.