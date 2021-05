Parte il contest per dare un nome alla casa di Largo Flaiano a Varese

Si apre oggi, lunedì 10 maggio il contest per dare un nome alla casa abbandonata di Largo Flaiano che, grazie all’impegno di Fondazione Giacomo Ascoli, è pronta a trasformarsi in luogo accogliente per le famiglie, i ricercatori e i dottorandi impegnati nella lotta contro il cancro infantile.

Tutti i cittadini possono partecipare al contest con le loro proposte, sui canali social di Instagram e Facebook di Fondazione Giacomo Ascoli, fino a sabato 22 maggio (qui il link al form).

Il progetto, interamente finanziato da Fondazione Giacomo Ascoli per una spesa stimata di circa 1,3 milioni di euro oltre a quanto già investito per l’acquisto all’asta dell’immobile, punta a rendere l’edificio una casa elegante e solidale all’ingresso di Varese città, all’interno della più ampia “rivoluzione viabilistica” del comparto di Largo Flaiano.

Sarà suddivisa in 9 piccoli appartamenti (bilocali e monolocali) funzionali e luminosi, efficienti dal punto di vista energetico, accessibili a tutti grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche e sostenibili anche sotto il profilo della socialità grazie agli spazi comuni di servizio e per il tempo libero. Un’architettura terapeutica capace di trasmettere energia e fiducia in chi la abita di cui potranno beneficiare innanzi tutto le famiglie dei pazienti ricoverati negli ospedali varesini, ma anche ricercatori e tirocinanti impegnati in corsia e diventerà sede delle Fondazione Giacomo Ascoli e di altri enti benefici che ne condividono la missione contro il cancro infantile.

Il contest #UnNomePerLaCasaLargoFlaiano si svolge sui canali social della Fondazione Giacomo Ascoli di Insagram e Facebook, oppure si può partecipare compilando il form a questo link.